Маурисио Почеттино: «Я убью Сержа Орье, если тот нарушит дисциплину»

Автор: Юлия Древова 0

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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о методах, с помощью которых будет прививать дисциплину защитнику Сержу Орье. Ранее британские власти долго решали вопрос с выдачей рабочей визы 24-летнему ивуарийцу из-за его нападения на полицейского в Париже. 

«Я сказал ему: «Я тебя убью». Я ударю его головой (смеется). Думаю, всё будет хорошо. Если же что-то случится в будущем – тогда будем принимать меры.

У нас состоялся долгий разговор. Он хорошо знает, что мы ждём от него. Я ему доверяю и уверен, что Орье преуспеет в «Тоттенхэме» и поможет команде добиться того, чего мы хотим», — отметил Почеттино.

Напомним, Орье подписал контракт со «шпорами» до 2022 года. Ранее защитник выступал за «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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