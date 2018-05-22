Комментатор Георгий Черданцев: «100% инсайд из «Зенита». Сарри не будет»

Журналист Георгий Черданцев поделился инсайдом о новом главном тренере «Зенита». Как утверждает комментатор, Маурицио Сарри останется в «Наполи».

«100% инсайд из «Зенита». Сарри не будет: «Наполи» оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться», – написал Черданцев в твиттере.

100% инсайд из Зенита. Сарри не будет: Наполи оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) May 22, 2018

Ранее главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри назывался в числе главных кандидатов на пост главного тренера «Зенита».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Георгия Черданцева