Комментатор Георгий Черданцев: «100% инсайд из «Зенита». Сарри не будет»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Маурицио Сарри

Журналист Георгий Черданцев поделился инсайдом о новом главном тренере «Зенита». Как утверждает комментатор, Маурицио Сарри останется в «Наполи».

«100% инсайд из «Зенита». Сарри не будет: «Наполи» оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться», – написал Черданцев в твиттере.

Ранее главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри назывался в числе главных кандидатов на пост главного тренера «Зенита».

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Георгия Черданцева

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