Комментатор Георгий Черданцев: «100% инсайд из «Зенита». Сарри не будет»

Журналист Георгий Черданцев поделился инсайдом о новом главном тренере «Зенита». Как утверждает комментатор, Маурицио Сарри останется в «Наполи».
«100% инсайд из «Зенита». Сарри не будет: «Наполи» оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться», – написал Черданцев в твиттере.
100% инсайд из Зенита. Сарри не будет: Наполи оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться.
— Георгий Черданцев (@cherdantsev) May 22, 2018
Ранее главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри назывался в числе главных кандидатов на пост главного тренера «Зенита».
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Георгия Черданцева