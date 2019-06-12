Андрей Лунев был задержан в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев был задержан в московском аэропорту Внуково. 27-летний голкипер устроил скандал, он ругался с представителем авиакомпании «Россия», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел перед посадкой на самолет, Лунев планировал вылететь в Санкт-Петербург. Футболисту сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт. После этого Лунев начал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию.

Игрока задержали, он был доставлен в отделение полиции аэропорта, при этом спортсмен не оказывал сопротивления.

При медицинском освидетельствовании было подтверждено наличие алкоголя в крови Лунева — 0,77 промилле. В его отношении составлен протокол о мелком хулиганстве.

Фото: Global Look Press

Источник: «Рен ТВ»