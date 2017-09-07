Килиан Мбаппе: «Моя задача — помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметил, что пока не готов претендовать на «Золотой мяч». Гораздо важнее для него быть полезным для клуба.

«Стремлюсь ли я выиграть «Золотой мяч» в будущем? Нет. У меня уже есть одноклубник, которому он нужен больше.

Моя цель — забивать много мячей и помогать Неймару. Он может помочь нам выиграть большое количество титулов, поэтому нам нужно о нем заботиться», — рассказал Мбаппе.

Напомним, Мбаппе перешел в парижский клуб из «Монако» за 180 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News