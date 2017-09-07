Марсело: «Я мог заиграть за ЦСКА в свои 18 лет»

Автор: Юлия Древова 0

Марсело

Защитник «Реала» Марсело рассказал, как могла бы сложиться его карьера, не останься он в 2006 году в «Реале». К 18-летнему бразильцу проявлял интерес московский ЦСКА. 

«В конце моего первого сезона «Реал» хотел отдать меня в аренду, чтобы я набрался опыта. Но я думал, что если уйду, могу больше не вернуться. Тогда я спросил: «Если не подпишу бумаги об аренде, мне не нужно будет уходить?». Я знал, что им придется нанять головорезов, чтобы заставить меня подписать бумаги. Поэтому я сказал: «Я останусь здесь и буду набираться опыта», после чего встал и ушёл.

Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и «Севилья» хотели заполучить меня. В то время в «Севилье» было много бразильцев, так что я знал, всё будет в порядке.

Когда я впервые зашёл в раздевалку, я увидел Робиньо, Роберто Карлоса, Касильяса, Бекхэма. Я знал этих парней по видеоиграм. Они могли съесть меня живьём», — рассказал Марсело.

За свои одиннадцать лет в «Реале» 29-летний защитник отыграл 413 матчей, отметился 28 голами и отдал 78 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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