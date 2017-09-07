Леонардо Бонуччи и Гонсало Игуаин стали самыми высокооплачиваемыми футболистами Италии

Автор: Юлия Древова 0

Леонардо Бонуччи

La Gazzetta dello Sport рассказала о доходах футболистов итальянской Серии А. Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков возглавил защитник «Милана» Леонардо Бонуччи. 

По данным источника, оклад Бонуччи составляет 8 млн евро, однако эта сумма может быть увеличена до 10 млн евро за счет бонусов. На втором месте расположился нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин с зарплатой 7,5 млн евро в год.

На третьей строчке этого списка форвард «Ювентуса» Паоло Дибала, который зарабатывает 7 млн евро. Пятерку итальянских футболистов с самой большой зарплатой замыкают его одноклубник Дуглас Коста и Джанлуиджи Доннарума из «Милана» — по 6 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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