Франк Рибери: «У меня были предложения из Китая и Катара, но я хотел бы остаться в «Баварии» до конца карьеры»

Хавбек «Баварии» Франк Рибери высказался о планах на будущее и рассказал о предложениях из Китая и Катара. Французский полузащитник заявил, что намерен завершить карьеру в мюнхенском клубе.

«У меня были предложения из Китая и Катара, но пока я в надлежащем состоянии, меня они не интересуют. Естественно, деньги важны, поскольку играют определенную роль для приятной жизни. Тем не менее они никогда не будут на первом месте, и я никогда не перейду из-за них в другой клуб.

Я хотел бы остаться в «Баварии», но не могу решать в одиночку, есть руководство. Хотел бы играть здесь до конца карьеры, но варианты из-за рубежа также могу рассмотреть», — рассказал Рибери.

Напомним, Франк Рибери защищает цвета «Баварии» с 2007 года, куда перебрался из «Марселя». Текущее соглашение Рибери с мюнхенским клубом действует до конца текущего сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Франк Рибери принял участие в 22-х матчах, в которых отметился 5 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport1.de