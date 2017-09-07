Арсен Венгер: «Мы провели 3 матча, впереди еще 35. У нас есть качества, позволяющие все исправить»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о состоянии игроков и прокомментировал текущую форму Алексиса Санчеса. Также французский специалист высказался о неудачном старте «канониров».

«Санчес, Оспина и Рэмзи вернулись в расположение команды сегодня, посмотрим на их состояние. Травм на данный момент нет. Уилшир набирает форму. Пока не знаю, сыграет ли он, но есть позитивные моменты. Алексис? Я не сомневаюсь в его менталитете. Но ему нужно набрать физическую форму, которой не хватало в матче с «Ливерпулем». Надеюсь, он прибавит.

Что касается поражения от «Ливерпуля», конечно, я страдаю в такие моменты. К сожалению, это часть карьеры. Вы хотите, чтобы все было идеально, но так не бывает. Мы провели три матча, впереди еще 35. У нас есть качества, позволяющие все исправить. Я верю в своих игроков, но также нам нужна поддержка фанатов», — рассказал Венгер.

После 3-х туров «Арсенал» занимает 16 место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror