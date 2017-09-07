Павел Яковлев: «У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев рассказал о своих целях. 26-летний вингер заявил, что намерен попасть в сборную и вернуться в московский «Спартак».

«Есть ли у меня глобальная цель? Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, в котором я провел долгое время. Но для этого нужно много работать, и, наверное, все-таки вызов в сборную – это тоже очень важное событие в жизни каждого футболиста. Это то, ради чего мы играем в футбол, стараемся показать результат на максимуме. У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак». Я адекватно оцениваю ситуацию, для этой цели мне надо стать лидером сначала в «Анжи».

Часто ли удается следить за игрой красно-белых? Конечно, я болею за команду вне зависимости от того, кто сейчас тренирует команду и кто в ней играет. Я всегда буду переживать за тот клуб, в котором прошла большая часть моей карьеры. Я рад, что «Спартак» стал чемпионом, и болельщики так долго этого ждали.

Почему они так плохо начали нынешний сезон? Тяжело сказать, надо находиться внутри команды. Мне кажется, причина кроется в банальном невезении, потому что играют они неплохо. Даже если взять игру со СКА, было много моментов для взятия ворот. Но бывает такое, когда мяч в ворота не идет. Надеюсь, эта волна закончится и ребята начнут выигрывать» — рассказал Яковлев.

Напомним, Павел Яковлев является воспитанником «Спартака», в системе которого оказался в 2007 году. 31 августа 2016 года Яковлев покинул красно-белых и присоединился к махачкалинскому «Анжи». В составе «Спартака» 26-летний вингер дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также стал лауреатом премии «Первая пятерка», вручаемую лучшему молодому футболисту РФПЛ, в 2010 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт