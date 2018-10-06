Мино Райола: «Готовы обсуждать переход Златана Ибрагимовича в «Милан»

Агент нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича Мино Райола прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Милан». Трансфер может состояться в ближайшее время.

«На данный момент это невозможно, потому что переговоры, которые мы вели с клубом, неактуальны. Но мы готовы это обсуждать. В любом случае, там теперь, наконец, есть нормальные люди, ответственные за «Милан», надежные владельцы.

Я не открываю и не закрываю дверь. Между Ибрагимовичем и Леонардо существует большое взаимное уважение. У Златана были прекрасные моменты в «Милане», и он оставил здесь частичку своего сердца, так же, как и в «ПСЖ». Он никогда не требовал каких-то гарантий, потому что знает, что место в составе зарабатывается на тренировках. Но мы должны понять, на каких условиях «Милан» или любая другая команда захочет его подписать», – заявил Райола.

Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010-го по 2012-й год.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia