Зе Луиш не сможет принять участия в матче с «Рубином»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш вновь получил травму и пропустит как минимум две недели. У 26-летнего форварда диагностировано растяжение мышц живота.

Форвард «Спартака» Зе Луиш пропустит матч 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином». Нападающий не принимал участия в тренировке красно-белых.

Как сообщается, у Зе Луиша на днях получил растяжение мышц живота. Теперь его возвращение ожидается приблизительно через две недели.

Напомним, в связи с травой 26-летний форвард пропустил последние две встречи «Спартака»: с «Локомотивом» (3:4) и «СКА-Хабаровск» (0:0).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»