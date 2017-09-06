Неймар: «Президент «Барселоны» – посмешище»

Автор: Вадим Павлов 0

Неймар

Форвард «ПСЖ» Неймар ответил президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу. Ранее глава каталонского клуба заявил, что ошибался, веря Неймару и его отцу. 

«Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу. Но уход бразильца – возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников», — ранее заявил президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу.

«Этот президент – посмешище», – ответил главе каталонского клуба Неймар.

Напомним, минувшим летом Неймар стал игроком «ПСЖ» за 222 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: esporteinterativo

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