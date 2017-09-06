Пеле: «Марадона был одним из лучших, но сравнивать нас некорректно»

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле прокомментировал болезненную реакцию Диего Марадоны на сравнения с ним. Он не понимает, почему аргентинец так переживает на эту тему.

«Не понимаю, почему Марадона так озабочен тем, что нас сравнивают. Я всегда говорю, что он был одним из лучших игроков в мире, и это правда.

Но нельзя сказать, что Марадона хорошо играл головой. Он не забивал со второго этажа. И нельзя сказать, что он здорово бил с обеих ног, поскольку забивал в основном левой ногой.

Поэтому когда нас начинают сравнивать, я начинаю шутить. На мой взгляд, он был великим игроком, но сравнивать нас некорректно», – рассказал Пеле.

Напомним, Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве действующего футболиста. Многими авторитетными изданиями Пеле признается лучшим игроком 20-го века.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka