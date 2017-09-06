Александр Довбня: «После матча со «Спартаком» писали: «Чем укололся?»

Автор: Вадим Павлов 0

Довбня

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня прокомментировал встречу со «Спартаком» (0:0). 30-летний вратарь рассказал о внимании к нему после встречи 8-го тура РФПЛ.

«Тяжелая ли неделя выдалась? После «Спартака» внимание ко мне, конечно, было огромным. Устал ли я от прессы? Почему? Хорошо, когда о тебе говорят. Тем более с хорошей стороны.

Я 20 лет шел к тому, чтобы играть со «Спартаком» в премьер-лиге. Много повидал в футболе: и хорошего, и плохого. Чего мне бояться? Лучше, когда шанс есть. Можешь делать – иди и делай. Такой возможности надо радоваться. Есть хорошее выражение: «Неважно, как ты бьешь, важно – как держишь удар».

Что скажу о заголовках в прессе после матча со «Спартаком»? Вообще все равно. На это как раз внимания не обращаю. Так можно всерьез начать воспринимать сообщения в том же инстаграме, когда после «Спартака» писали: «Он под допингом». Спрашивали: «Чем укололся?». Что за бред», — рассказал Довбня.

Напомним, Александр Довбня выступает за «СКА-Хабаровск» с 2016 года, куда перебрался из «Луча-Энергии». В матче со «Спартаком» хабаровский СКА добился нулевой ничьи, во многом благодаря 30-летнему голкиперу, по воротам которого было нанесено 26 ударов.

Фото: официальный сайт «СКА-Хабаровск»
Источник: Матч ТВ
Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Наби Кейта

Роман Нойштедтер перейдет в «Спартак», Артем Дзюба — в «Локомотив». Главные новости дня

РФПЛ. 7 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 3:4. Москва. «Открытие Арена». 19 августа 2017 г.

Премьер-Лига. 8 тур. «Спартак» не сумел обыграть хабаровский СКА

Рамзан Ахматович Кадыров

ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» потеряли очки, Киллиан Мбаппе не может перейти в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 