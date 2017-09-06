Жеребьевка стыковых матчей европейского отбора на ЧМ-2018 пройдет 17 октября

17 октября в Цюрихе пройдет жеребьевка стыковых матчей европейского отбора на чемпионат мира-2018. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в европейской зоне пройдет в Цюрихе 17 октября 2017 года.

Напомним, 9 команд, которые займут первые места в своих группах в отборочном раунде, напрямую попадут на чемпионат мира. 8 команд, которые займут вторые места, будут разбиты на четыре пары и сыграют между собой стыковые матчи. Победители выйдут в финальную часть мирового первенства.

Напомним, путевку на чемпионат мира из европейской зоны уже обеспечила сборная Бельгии, досрочно выигравшая группу H. Всего же на мундиаль квалифицировались уже 8 команд: сборная России (как хозяйка турнира), а также сборные Бельгии, Республики Кореи, Саудовской Аравии, Бразилии, Ирана, Японии и Мексики.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА