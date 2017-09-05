Пеле: «Филиппе необязательно постоянно менять команды, чтобы доказывать свой уровень»

Легенда бразильского футбола Пеле высказал свое мнение о ситуации Филиппе Коутиньо. Напомним, что футболист хотел покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Барселону».

«Нужно ли Коутиньо перебираться в Испанию для дальнейшего развития своей карьеры? Нет. Необязательно постоянно менять команды, чтобы доказывать свой уровень. Все зависит от того, как ты воспользуешься своим шансом.

Я думаю, мы все должны обратить пристальное внимание на Коутиньо, потому что он великолепен в своей команде», – сказал Пеле.

В предыдущем сезоне Коутиньо заработал 13+7 результативных баллов по системе гол+пас в 31-м матче АПЛ. В текущем сезоне футболист пока не сыграл за «мерсисайдцев».

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo