«Барселона» намерена сотрудничать со спортивным директором «Ювентуса»

Каталонский клуб готов предложить работу спортивному директору «Ювентуса» Фабио Паратичи. В ведение 45-летнего менеджера попадут трансферы «сине-гранатовых».

По информации Football Italia, Паратичи может перебраться в «Барселону» вместе с генеральным директором «бьянконери» Джузеппе Мароттой. Их совместная работа в итальянской команде позволила «Ювентусу» стать семикратным чемпионом страны, а также осуществить несколько выгодных сделок, связанных с контрактами Сами Хедиры, Артуро Видаля и Андреа Пирло.

Фото: официальный сайт ФК «Ювентус»

Источник: Football Italia