Арда Туран: «Я счастлив в «Барселоне»

Автор: Вадим Павлов 0

Туран

Хавбек «Барселоны» Арда Туран не намерен покидать свой нынешний клуб. 30-летний полузащитник заявил, что счастлив в каталонской команде.

«Я счастлив в «Барселоне». У меня контракт с клубом еще на три года, и я намерен остаться здесь», – сказал Туран в интервью Beyaz.

Напомним, в последнее время неоднократно сообщалось о желании Турана покинуть «Барселону» в связи с отсутствием стабильной игровой практики.

В минувшем розыгрыше Примеры Арда Туран принял участие в 18 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Beyaz TV

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