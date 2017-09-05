«Атлетико» сообщил продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Аргентинский специалист подписал с мадридским клубом новое соглашение до 2020 года.

Напомним, прежний контракт Симеоне с «Атлетико» истекал в 2018 году.

Диего Симеоне возглавил мадридский клуб в 2011 году. За время нахождения аргентинского специалиста у руля команды, мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также «Атлетико» дважды выходил в финал Лиги чемпионов, где оба раза уступали мадридскому «Реалу».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Атлетико»