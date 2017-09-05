Филиппе Коутиньо намерен отказаться играть за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо намерен отказаться от выступления в Лиге чемпионов за «Ливерпуль». Бразилец все еще сохраняет надежду стать игроком «Барселоны» и не хочет быть заигранным за английский клуб в самом престижном европейском турнире.

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо остался недоволен тем, что руководство клуба отказалось продавать его в «Барселону». В связи с этим бразильский хавбек готов пойти на радикальные меры и намерен отказаться от участия в групповом этапе Лиги чемпионов в футболке «Ливерпуля».

Сообщается, что Коутиньо надеется в январе покинуть свой нынешний клуб и присоединиться к «Барселоне». Если Коутиньо будет заигран за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, то, перейдя в новый клуб, он не сможет принять участие в самом престижном европейском турнире.

Напомним, ранее мерсисайдцы внесли Филиппе Коутиньо в заявку клуба на Лигу чемпионов.

В результате жеребьевки «Ливерпуль» попал в группу Е вместе, где его соперниками станут «Севилья», «Спартак» и «Марибор».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es