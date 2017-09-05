Встреча 18-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» перенесена на 27 ноября

Произошли изменения в расписании матчей РФПЛ. Перенесены матчи 10-го тура «Тосно» — «Спартак» и «СКА-Хабаровск» — «Ахмат», а также матч 18-го тура «Спартак» — «Зенит».

В расписании трех матчей РФПЛ произошли изменения. В соответствии со статьей 6 регламента РФПЛ сезона-2017/18 изменены даты и время следующих матчей:

Матч 10-го тура между командами «Тосно» и «Спартак» состоится 17 сентября 2017 года. Начало — в 13:00 (время московское).

Матч 10-го тура между командами «СКА-Хабаровск» и «Ахмат» состоится 17 сентября 2017 года. Начало — в 11:00 (время московское).

Матч 18-го тура между командами «Спартак» и «Зенит» состоится 27 ноября 2017 года. Начало — в 19:30 (время московское).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФПЛ