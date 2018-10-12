Павел Мамаев обжалует заключение под стражу 15 октября

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что в понедельник будет подана апелляция на решение взять футболиста под стражу. На данный момент футболист находится в СИЗО.

Накануне Тверской суд Москвы вынес решение заключить 30-летнего хавбека, ставшего фигурантом дела о драках, под стражу до 8 декабря.

На заседании Мамаев обратился к общественности и потерпевшим со словами раскаяния. Он подчеркнул, что сам явился в полицию и не пытался скрыться.

Напомним, Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Фото: Global Look Press
Источник: Телеканал 360°

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