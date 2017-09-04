Сами Хедира выкупил 1200 билетов на матч сборной для детей из малоимущих и неблагополучных семей

Полузащитник немецкой сборной Сами Хедира выкупил 1200 билетов для детей из неблагополучных и малоимущих семей. Матч с Норвегией пройдет сегодня.

Игрок «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира выкупил 1200 билетов на игру в Штутгарте и раздал местным детям из малоимущих и неблагополучных семей. Матч квалификационного раунда ЧМ-2018 против сборной Норвегии начнется 4 сентября в 21:45 по мск.

Германия занимает 1-е место в своей группе, опережая Северную Ирландию на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: DW Sports