«Манчестер Сити» в 5-й раз завоевал Суперкубок Англии и обошел «Челси»

Автор: Михаил Серебряков 0

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии (2:0). Встреча проходила на стадионе «Уэмбли».

Для «горожан» эта победа в турнире стала пятой в истории и первой за последние шесть лет.

По числу трофеев «Сити» обошел «Челси» (4 победы в Суперкубке). Больше побед остается у «Тоттенхэма» (7), «Эвертона» (9), «Ливерпуля», «Арсенала» (по 15) и «Манчестер Юнайтед» (21).

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который отличился на 13-й и 58-й минутах.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports. ru

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