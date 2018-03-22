Жозе Моуриньо поссорился с Полем Погба из-за сорванного послематчевого интервью

Автор: Дмитрий Темников 0

Стала известна причина испортившихся отношений между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и полузащитником клуба Полем Погба. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, ссора случилась после матча 30-го тура АПЛ между «МЮ» и «Ливерпулем» (2:1), состоявшегося 10 марта. Во время того, как Моуриньо давал послематчевое интервью, к нему подошел и пожал руку французский футболист. Позже он пытался заговорить с тренером по поводу своих дел.

Как известно, португальский специалист разозлился на своего игрока. Моуриньо охарактеризовал данный эпизод как проявление неуважения.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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