Решение об аренде Марко Груйича из «Ливерпуля» в ЦСКА могут принять 18 августа

Автор: Михаил Серебряков 0

Марко Груйич

Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груйич может перейти в ЦСКА на правах аренды. Решение о переходе 22-летнего хавбека в московский клуб могут принять в субботу.

18 августа состоится встреча Груйича с руководством «Ливерпуля», на которой может быть одобрена годичная аренда в ЦСКА,.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Груйичем и отдать его в годичную аренду.

Футболист оценивается примерно в 20 млн фунтов (22,4 млн евро), им также интересовался римский «Лацио».

Груйич – воспитанник белградской «Црвены Звезды». В «Ливерпуль» он перешел в 2016 году, за который отыграл 8 матчей в чемпионате Англии. Вторую половину прошлого сезона Марко провел на правах аренды в «Кардифф Сити».

Фото: Global Look Press
Источник:  «Чемпионат»

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