Будун Будунов: «Никогда не пошел до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной»

Сегодня могло бы исполниться 40 лет экс-голкиперу ЦСКА Сергею Перхуну, погибшему в результате столкновения с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым. Спустя 16 лет экс-форвард махачкалинской команды рассказал о том роковом эпизоде.

«Как часто вспоминаю тот день? Такое вообще не забывается… Вспоминаю, конечно. Бывает, что и напоминают мне про него люди. Не хочу, чтобы мои объяснения казались каким-то оправданием. Ведь чтобы я ни сказал, многие подумают, что хочу как-то снять с себя вину.

Если посмотреть на момент с чисто футбольной точки зрения, то заметил, что Сергей вышел за пределы штрафной, видел его ноги. Потому я и повернулся боком. Никогда не пошел до конца на мяч, если бы Перхун был во вратарской или в штрафной. Шансов у меня никаких бы не оставалось бы – он хозяин штрафной. Но когда увидел, что голкипер выбежал, тогда мы оба стали полевыми игроками. Сергей не мог играть руками.

Было ли неизбежно столкновение? Я сыграл головой в мяч. Мы просто столкнулись потом… Затем анализировал, склеивал все, чтобы понять. Хотя знаю, что у меня не было мысли травмировать Сергея. И у него – тоже. Так случилось…

Понимал ли в тот момент, что могу опередить Перхуна? Я и опередил в итоге, оказался первым на мяче. Был уверен, что выиграю единоборство. Не думал, что потом произойдет такое столкновение. Повернулся боком… Но, поймите, я сейчас не хочу оправдываться. Парня не вернешь! Это большая потеря для семьи, близких, родных, для футбольного сообщества.

Просто стечение обстоятельств. Никто – ни он, ни я – не хотели друг друга калечить. Но, повторю, я бы не пошел на мяч в ситуации, если бы это было в штрафной!

Я потом полтора месяца лежали в больнице. Девять дней – в реанимации. Потом – два или три месяца по клиникам скитался. Спасибо всем тем, кто меня тогда поддержал», — рассказал Будун Будунов.

18 августа 2001 года в матче между ЦСКА и «Анжи» форвард махачкалинцев и голкипер москвичей столкнулись головами за пределами штрафной площади. В результате столкновения оба футболиста получили тяжелые травмы. Будун Будунов пропустил остаток сезона, а Сергей Перхун скончался через 10 дней после матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс