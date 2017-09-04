Антуан Гризманн: «Ничья со сборной Люксембурга? Нам противостояли 11 воинов»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал нулевую ничью со сборной Люксембурга. Он отметил самоотверженность соперника.

«Два матча за три дня — это было достаточно сложно, особенно для меня, поскольку я не принял участия в последней игре за клуб из-за дисквалификации.

Нам противостояли 11 воинов, и, как по мне, это было замечательно. Это немного напомнило стиль моей команды. В любом случае мы продолжим работать», — заявил Гризманн.

Напомним, сборная Франции в Тулузе принимала сборную Люксембурга в рамках отборочного раунда к ЧМ-2018. Ни одной из команд не удалось отличиться и матч закончился со счетом 0:0.

После 8 игр сборная Франции располагается на первом месте с 17 очками, а сборная Люксембурга на предпоследнем с 5-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Canal+