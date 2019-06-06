15 клубов РПЛ поддержали расширение лиги до 18 команд, против — только «Спартак»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Леонид Федун

На общем собрании клубов Российской премьер-лиги состоялось обсуждение проекта по расширению чемпионата до 18 клубов. За расширение проголосовали 15 команд.

Единственным высказавшимся против оказался московский «Спартак». Окончательное утверждение расширения пройдет на исполкоме Российского футбольного союза, который возглавляет бывший председатель совета директоров и бывший президент «Зенита» Александр Дюков.

В любом случае, новшества не коснутся предстоящего сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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