Два игрока «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Как минимум два футболиста «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов. В общей сложности под подозрением находятся 200 футболистов премьер-лиги, и их число продолжает расти.

Служба по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) ведет расследование по поводу неуплат налогов футболистами от доходов за имиджевые права.

Ведется расследование по поводу того, что они прибегали к услугам различных компаний для организации схем по сокращению налоговых выплат.

На данный момент нет подтверждений, что игроки «МЮ» умышленно уклонялись от налогов. Источник, близкий к одному из футболистов, подтвердил, что HMRC занимается его делом.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail