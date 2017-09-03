Два игрока «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Как минимум два футболиста «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов. В общей сложности под подозрением находятся 200 футболистов премьер-лиги, и их число продолжает расти.
Служба по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) ведет расследование по поводу неуплат налогов футболистами от доходов за имиджевые права.
Ведется расследование по поводу того, что они прибегали к услугам различных компаний для организации схем по сокращению налоговых выплат.
На данный момент нет подтверждений, что игроки «МЮ» умышленно уклонялись от налогов. Источник, близкий к одному из футболистов, подтвердил, что HMRC занимается его делом.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail