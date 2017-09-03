Серхио Рамос оценил игру сборной Испании в матче с Италией

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос оценил игру своей сборной в матче против Италии. Также Рамос высказался о Асенсио и Иско.

«Я ставлю Испании девять из десяти за этот матч. Всегда можно улучшить отдельные компоненты, но в целом это была отличная игра.

Иско и Асенсио? Я доволен молодёжью «Реала». Они делают очень хорошую работу, это очень важно для сборной», — заявил Рамос.

В матче против Италии Рамос оформил один голевой пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana