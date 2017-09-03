Серхио Рамос оценил игру сборной Испании в матче с Италией

Автор: Никита Пронин 0

Рамос

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос оценил игру своей сборной в матче против Италии. Также Рамос высказался о Асенсио и Иско.

«Я ставлю Испании девять из десяти за этот матч. Всегда можно улучшить отдельные компоненты, но в целом это была отличная игра.

Иско и Асенсио? Я доволен молодёжью «Реала». Они делают очень хорошую работу, это очень важно для сборной», — заявил Рамос.

В матче против Италии Рамос оформил один голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

Серхио Рамос выразил надежду, что Неймар покинет «Барселону»

Джампьеро Вентура продолжит тренировать сборную Италии до 2020 года

Рамос

Серхио Рамос повторил антирекорд чемпионата Испании по удалениям

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 