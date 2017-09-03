Марко Верратти: «Месси и близко не демонстрировал такой уровень, как Иско»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал игру полузащитника сборной Испании Иско. Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура также отметил футболиста «Реала».

«Я настрадался против Иско. Его игра меня поразила. Даже Месси и близко не демонстрировал такой уровень», – сказал Верратти.

«Когда я увидел, что Иско пробросил мяч между ног Верратти, мне захотелось встать и поаплодировать», – сказал Вентура.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев, а Иско оформил дубль. Третий гол в матче забил Альваро Мората.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia