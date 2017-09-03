Мирча Луческу: «Оба мяча сборная Украины забила с нарушением правил, и должен был быть назначен пенальти в их ворота»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение от сборной Украины в отборочном матче ЧМ-2018. Румынский специалист остался недоволен работой судей.

«Сборная Украины хорошо владеет мячом, мы это понимали и обязаны были сыграть более сконцентрировано. Должен отметить, что сборная Украины собрана из двух команд, в то время как у нас в команде игроки из 10 разных клубов. Кроме того, украинцы уже провели несколько матчей в подобном составе и были лучше готовы к этому матчу.

Не отрицаю, что Украина сегодня играла хорошо, но первый мяч был забит из офсайда, второй – после того, как мяч ушел в аут. Конечно, я не отрицаю, что если бы не было этих двух моментов, то они могли бы забить еще, но и должен был быть пенальти в ворота Украины.

У нас еще три игры впереди. Понимаю, что нашей команде необходимо время. У нас есть состав, у которого большой потенциал и который может достичь успеха.

Я показывал судье, что он ошибся в обоих забитых мячах Украины, и они по крайней мере должны были извиниться за это. Потому что эти моменты дали преимущество Украине. Но еще раз подчеркну, что Украина выиграла заслуженно», — рассказал Луческу.

Сборная Украины обыграла сборную Турции со счетом 2:0, благодаря дублю Ярмоленко. После этой победы украинская команда вышла на первое место в своей отборочной группе.