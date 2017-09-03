Руководство «Атлетико» просит Диего Косту вернуться в расположение «Челси»

Руководство «Атлетико» порекомендовало форварду Диего Косте вернуться в расположение «Челси». Мадридский клуб считает, что такое поведение нападающего может помешать его возвращению в Испанию в январе.

«Атлетико» прошедшим летом вел переговоры с «Челси» о трансфере 28-летнего Диего Косты, однако клубы так и не смогли прийти к соглашению.

Сообщается, что «матрасники» намерены вернуться к переговорам в январе и считают, что поведение Косты, который отказывается возвращаться в расположение «Челси» из Бразилии, может помешать будущей сделке.

Напомним, ранее «Челси» направил Косте требование вернуться, чтобы начать тренировки, оштрафовав его за неявку на предсезонный сбор на сумму около 300 тысяч фунтов. Если 28-летний форвард продолжит игнорировать требование клуба, общая сумма штрафа может составить около 3 млн фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail