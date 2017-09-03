Вице-президент «Монако» Вадим Васильев: «Думаю, продажа Мбаппе — самая лучшая сделка в истории мирового футбола»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев оценил итоги летней трансферной кампании клубы. 51-летний бизнесмен рассказал подробности о продаже Килиана Мбаппе.

«Как я оцениваю работу клуба в летний трансферный период? Мы положительно оцениваем итоги трансферной кампании, нам удалось выполнить две важные задачи. Во-первых, мы заключили хорошие сделки и поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно 360 млн евро. Прошлый мировой рекорд в 200 млн евро также принадлежал нам. Во-вторых, нам удалось сохранить сильную команду. Это было непросто, но я верю, что те игроки, которых нам удалось сохранить, и те, кто только пришел в команду, смогут решать самые высокие задачи.

Как удалось сохранить в клубе полузащитника Тома Лемара? Это было непросто. На Тома претендовали лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль», но в итоге мы пришли к общему решению, что Лемар должен остаться. Он очень важный игрок для нас, все это понимают. Мы не могли пойти на его продажу, так как это сказалось бы плохо на всей команде и отдельных ее составляющих.

Перешедший в «ПСЖ» Килиан Мбаппе за 180 млн евро не стоил нам ни копейки. Думаю, это самая лучшая сделка в истории мирового футбола. Безусловно. Это была очень тяжелая сделка. Изначально мы не хотели отпускать футболиста в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его отцом, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли, вступив в очень сложные и изнуряющие переговоры с «ПСЖ».

Мы до конца не понимали, насколько возможна эта сделка, так как у УЕФА есть вопросы к клуб по поводу соответствия правилам финансового фэйр-плей. Надо отдать должное Килиану и его семье, на трехсторонней встрече с «ПСЖ» они заявили, что переход будет возможен только на максимально выгодных для «Монако» условиях. Нам важно было выйти из этих переговоров с высоко поднятой головой. Это был финальный аргумент, и парижане поняли, что смогут заплатить только эту цену. Она, кстати, была абсолютно рыночной. Мы имели предложения того же уровня от других европейских клубов», — рассказал Вадим Васильев.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС