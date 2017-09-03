Далер Кузяев: «Не стал бы списывать со счетов ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о конкурентах сине-бело-голубых в чемпионате России. 24-летний хавбек считает, что «Спартак» и ЦСКА нельзя списывать со счетов.

«Что скажу о конкурентах? Не стал бы списывать со счетов ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады. Еще выделю «Локомотив» и «Рубин». С «Ростовом» тоже было очень тяжело. Хотя, скорее всего, сказалось то, что на той же неделе сыграли 120 минут против «Утрехта».

В последнее время меня часто спрашивают о личном прогрессе. На самом деле в «Ахмате» я тоже провел неплохой сезон: мы заняли пятое место, отстав от еврокубковой зоны всего на очко. Просто «Зенит» как российский гранд — намного более медийная команда, поэтому теперь я на виду», — заявил Кузяев.

Напомним, Далер Кузяев является воспитанником «Зенита». С 2014 по 2017 годы выступал за «Ахмат», а минувшим летом подписал трехлетний контракт с родным клубом на 3 года.

В текущем розыгрыше РФПЛ Далер Кузяев принял участие во 8 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами. После 8 туров «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат