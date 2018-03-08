Сергей Семак: «Через 5-10 лет хотелось бы вернуться в Париж в качестве тренера «ПСЖ»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Сергей Семак вспомнил период своих выступлений за «горожан». Также главный тренер «Уфы» заявил, что хотел бы вернуться в парижский клуб.

«Обидно, что провел в «ПСЖ» всего год. Мне нравились Париж и Франция. Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, обещанных мне в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину. Но у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нем.

Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера, но и возвращение как туриста меня бы не огорчило», — заявил Сергей Богданович.

Напомним, Семак выступал за «ПСЖ» с 2005 по 2006 годы. За это время хавбек провел в столичной команде 26 матчей и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal