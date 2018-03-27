«Реал» реализовал все билеты на матч с «Ювентусом» за восемь минут

Автор: Дмитрий Темников 0

«Реал» начал продажу билетов на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». Однако она была завершена уже через несколько минут после ее начала. 

По сообщениям СМИ, билеты на ответную игру 1/4 финала были реализованы за восемь минут. В игре на  «Сантьяго Бернабеу» 4 тысячи фанатов будут поддерживать итальянскую команду, а остальные 76 тысяч мест выделены для болельщиков «Реала». Матч состоится 11 апреля.

Как известно, билеты на первую игру противостояния в Турине также проданы. Реализация на первый матч между «Ювентусом» и «Реалом» завершилась спустя несколько часов после ее начала.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

 

 

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