«Реал» реализовал все билеты на матч с «Ювентусом» за восемь минут

«Реал» начал продажу билетов на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». Однако она была завершена уже через несколько минут после ее начала.

По сообщениям СМИ, билеты на ответную игру 1/4 финала были реализованы за восемь минут. В игре на «Сантьяго Бернабеу» 4 тысячи фанатов будут поддерживать итальянскую команду, а остальные 76 тысяч мест выделены для болельщиков «Реала». Матч состоится 11 апреля.

Как известно, билеты на первую игру противостояния в Турине также проданы. Реализация на первый матч между «Ювентусом» и «Реалом» завершилась спустя несколько часов после ее начала.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca