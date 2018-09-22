Неманья Матич пожертвовал 70 тысяч евро на лечение ребенка

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пожертвовал 70 тысяч евро на лечение четырёхлетнего Душана Тодоровича. У мальчика редкая форма рака — нейробластома.

Отмечается, что футболист не хотел афишировать поступок, однако отец ребёнка посчитал нужным раскрыть имена всех, кто помог сыну. Также около 200 тысыч евро Душану выделил сербский клуб «Партизан».

В ближайшее время мальчик отправится в Барселону, где будет проходить лечение.

Стоит отметить, что это не первый подобный поступок Неманьи Матича. По словам местных жителей его родной деревни Врело, полузащитник регулярно оплачивает их долги в магазине, где они покупают только основные продукты. Также серб выделил деньги на строительство детской площадки и питьевого фонтанчика.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror