Виталий Мутко возвращается в футбол

Автор: Роман Шлуинский 0

Виталий Мутко 11

Вице-премьер правительства РФ по вопросам строительства Виталий Мутко возвращается в футбол. Завтра он станет и.о. президента РФС. 

Завтра, 11 октября, будет объявлено о возвращении Мутко на пост исполняющего обязанности президента РФС. Исполком для этого собирать не требуется.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го. В декабре он сложил свои полномочия на полгода – до июля 2018-го. Сейчас президентом РФС является Александр Алаев.

Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ»

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