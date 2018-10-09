Кокорин и Мамаев не приехали на допрос

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, участвовавшие в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком, сегодня не явились на допрос в полицию. Их интересы представляет адвокат.

Известно, что прямо сейчас в полиции допрашивают участников драки.

Все, кроме братьев Кокориных и Мамаева, прибыли в отделения полиции со своими адвокатами. Футболисты явятся на допрос 10 октября. Вместо них в отделение приехал адвокат Александр Добровинский.

По мнению полиции, эти действия направлены на то, чтобы скрыть наличие алкоголя и других возможных веществ в крови футболистов.

Фото: Instagram Павла Мамаева

Источник: телеграм-канал Mash