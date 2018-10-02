Криштиану Роналду нанял детектива

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду нанял частного детектива, чтобы следить за жительницей США Кэтрин Майоргой. Девушка обвинила футболиста в изнасиловании.

В прошлом году сообщалось, что португалец в январе 2010 года заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии. Отмечалось, что инцидент с участием 33-летнего футболиста произошёл 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он находился на отдыхе с братом и двоюродной сестрой. Жертва Роналду уже тогда собиралась подать на него в суд, но после консультаций с адвокатом Криштиану заплатил ей в общей сложности 375 тысяч долларов в обмен на молчание.

Португальский форвард нанял детектива, чтобы следить за личной жизнью девушки и дискредитировать жертву. Отмечается, что отец Кэтрин, бывший пожарный Ларри Майорга, опасаясь за безопасность дочери, учил её самообороне.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail