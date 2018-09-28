Александр Головин прошел обряд посвящения в «Монако»

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин прошел обряд посвящения в новом клубе. 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года.

Во время командного ужина он исполнил песню «Ветер» латвийской группы «Брейншторм», используя бутылку в качестве микрофона. Одноклубники поддержали россиянина аплодисментами.

Александр Головин, недавно восстановившийся после травмы, принял участие в 2 матчах чемпионата Франции и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: ASMVideosHD

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