Александр Головин прошел обряд посвящения в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прошел обряд посвящения в новом клубе. 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года.

Во время командного ужина он исполнил песню «Ветер» латвийской группы «Брейншторм», используя бутылку в качестве микрофона. Одноклубники поддержали россиянина аплодисментами.

🎦🇲🇨| Bizutage dans le calme pour Golovin. 🎶 ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/rwGDdLMaXk — ASMVidéosHD (@ASMVideosHD) September 27, 2018

Александр Головин, недавно восстановившийся после травмы, принял участие в 2 матчах чемпионата Франции и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: ASMVideosHD