Александр Головин прошел обряд посвящения в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прошел обряд посвящения в новом клубе. 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года.
Во время командного ужина он исполнил песню «Ветер» латвийской группы «Брейншторм», используя бутылку в качестве микрофона. Одноклубники поддержали россиянина аплодисментами.
🎦🇲🇨| Bizutage dans le calme pour Golovin. 🎶
⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/rwGDdLMaXk
— ASMVidéosHD (@ASMVideosHD) September 27, 2018
Александр Головин, недавно восстановившийся после травмы, принял участие в 2 матчах чемпионата Франции и не отметился результативными действиями.
Фото: Global Look Press
Источник: ASMVideosHD