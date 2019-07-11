Лионель Месси получит тряпичный мяч по итогам Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получит награду от фонда папы римского Франциска по итогам Кубка Америки-2019. 32-летнему аргентинцу вручат тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика. Награда благословлена папой римским и символизирует предпринимаемые на поле усилия, дух солидарности, честность, уважение и командную работу.

Обладатель приза выбран путем голосования среди учащихся заведений, которые находятся под покровительством фонда папы римского. Всего фонд объединяет более 500 тысяч учебных заведений из 191 страны мира.

Месси набрал 34,28% голосов, обойдя перуанцев Эдисона Флореса (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%). Четвертым стал капитан сборной Бразилии Дани Алвес (10,5%).

Дети подчеркнули смирение Месси, его готовность жертвовать собой ради команды, его усилия.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport