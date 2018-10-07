Первая отставка в сезоне Бундеслиги

«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера Тайфуна Коркута. Это первое увольнение тренера в этом сезоне чемпионата Германии.

Стоит отметить, что команду также покидают ассистенты Илия Арачич и Стивен Черандоло. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андреас Хинкель.

6 октября «Штутгарт» уступил «Ганноверу» — 1:3. После этого поражения клуб опустился на последнюю строчку чемпионата Германии. По итогам 7 туров в активе у «швабов» 5 очков.

Напомним, турок был назначен главным тренером «Штутгарта» в январе 2018 года. Под его руководством команда заняла 7-е место в прошлом сезоне Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Штутгарта»