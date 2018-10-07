Первая отставка в сезоне Бундеслиги

«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера Тайфуна Коркута. Это первое увольнение тренера в этом сезоне чемпионата Германии.
Стоит отметить, что команду также покидают ассистенты Илия Арачич и Стивен Черандоло. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андреас Хинкель.
BREAKING#VfB releases head coach Tayfun #Korkut from his duties! pic.twitter.com/Rq12FhvZfw
— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) October 7, 2018
6 октября «Штутгарт» уступил «Ганноверу» — 1:3. После этого поражения клуб опустился на последнюю строчку чемпионата Германии. По итогам 7 туров в активе у «швабов» 5 очков.
Напомним, турок был назначен главным тренером «Штутгарта» в январе 2018 года. Под его руководством команда заняла 7-е место в прошлом сезоне Бундеслиги.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Штутгарта»