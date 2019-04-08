Сергей Семак: «Рассчитываю на Александра Кокорина в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о деле Александра Кокорина и Павла Мамаева. Специалист рассчитывает на игрока в команде.

«Если говорить серьезно, то я думаю, что вернуться в футбол можно. Но как и насколько быстро, можно только предполагать. Тут и физические проблемы, и психологический надлом. Есть определенное чувство несправедливости. Безусловно, им обидно.

Что касается позиции «Зенита» по поводу Кокорина, то она, конечно, есть. Он понес достаточное наказание. Я его прекрасно знаю. Он делает очень много добра: и для детей, и занимается благотворительностью. Никакой опасности для общества он не несет. В этом я ни капли не сомневаюсь.

Я на него рассчитываю. У него заканчивается контракт, и тут принимать решение руководству клуба. Я свою позицию донес. Мне бы очень хотелось, чтобы он продолжил карьеру в нашем клубе. По поводу того, что к Кокорину не пускали врачей «Зенита». Насколько я знаю, этот запрос удовлетворен. В ближайшее время наши доктора смогут к нему попасть. Почему это не разрешили раньше, мне тоже непонятно», — сказал Семак.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч Премьер