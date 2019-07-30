«Кристал Пэлас» предложил за Федора Чалова 15 млн евро

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас». Английский клуб оценивает игрока в 15 млн евро.

Интерес к футболисту также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2018/19 он провел за армейский клуб 30 матчей, забил 15 мячей, отдал 7 голевых передач и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

В сезоне-2019/20 он сыграл за ЦСКА в трех первых турах РПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»