В «ПСЖ» не переживают за итоги расследования УЕФА

Автор: Вадим Павлов 0

Неймар

В «ПСЖ» отреагировали на начало расследования по поводу соответствия ими правилам финансового фэйр-плей. Парижский клуб выступил с заявлением, что не переживают за итоги расследования.

«Клуб с удивлением воспринял заявление УЕФА, поскольку регулярно информирует союз о всех своих сделках.

Мы убеждены, что сможем продемонстрировать выполнение всех финансовых требований за финансовый год», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.

Напомним, в летнее трансферное окно «ПСЖ» побил мировой трансферный рекорд, заплатив 222 млн евро за Неймара. Также к парижанам присоединились защитники Дани Алвес, Юри Берчиче и нападающий Килиан Мбаппе.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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