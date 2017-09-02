В «ПСЖ» не переживают за итоги расследования УЕФА

В «ПСЖ» отреагировали на начало расследования по поводу соответствия ими правилам финансового фэйр-плей. Парижский клуб выступил с заявлением, что не переживают за итоги расследования.

«Клуб с удивлением воспринял заявление УЕФА, поскольку регулярно информирует союз о всех своих сделках.

Мы убеждены, что сможем продемонстрировать выполнение всех финансовых требований за финансовый год», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.

Напомним, в летнее трансферное окно «ПСЖ» побил мировой трансферный рекорд, заплатив 222 млн евро за Неймара. Также к парижанам присоединились защитники Дани Алвес, Юри Берчиче и нападающий Килиан Мбаппе.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «ПСЖ»