В «ПСЖ» не переживают за итоги расследования УЕФА

В «ПСЖ» отреагировали на начало расследования по поводу соответствия ими правилам финансового фэйр-плей. Парижский клуб выступил с заявлением, что не переживают за итоги расследования.
«Клуб с удивлением воспринял заявление УЕФА, поскольку регулярно информирует союз о всех своих сделках.
Мы убеждены, что сможем продемонстрировать выполнение всех финансовых требований за финансовый год», — говорится в сообщении пресс-службы парижан.
Напомним, в летнее трансферное окно «ПСЖ» побил мировой трансферный рекорд, заплатив 222 млн евро за Неймара. Также к парижанам присоединились защитники Дани Алвес, Юри Берчиче и нападающий Килиан Мбаппе.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «ПСЖ»