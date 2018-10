Украинские фанаты необычно оделись на матч

30 сентября «Десна» принимала у себя «Ворсклу». Фанаты гостей удивили своим внешним видом.

Болельщики «зелено-белых» в выездном матче поддерживали команду на стадионе в футболках с изображением Адольфа Гитлера.

Fans of Ukrainian soccer club Vorskla Poltava wear t-shirts celebrating Adolf Hitler during a weekend league game in Chernigiv. "But there are no Nazis in Ukraine" etc… pic.twitter.com/Km7y8BMh5j

— Bryan MacDonald (@27khv) October 1, 2018