Арсен Венгер: «Санчес и Озил либо продлят контракты, либо уйдут бесплатно в конце сезона»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами Алексиса Санчеса и Месута Озила. Французский специалист заявил, что оба футболиста отработают последний год контракта с «Арсеналом».

«Сделка по Санчесу была далека от завершения. Я хочу, чтобы он сосредоточился на своей карьере, на текущем сезоне и «Арсенале». Я не могу рассказать всего, что произошло. Чтобы позволить игроку такого уровня уйти, необходимо заменить его, иначе вас не поймут.

Приходится идти на финансовые жертвы, чтобы команда имела большой потенциал и высокое качество. Поэтому Алексис Санчес и Месут Озил, у которых идет последний год контракта, останутся в «Арсенале».

Либо в течение сезона будет найден способ продлить контракты с ними, либо в конце сезона игроки уйдут бесплатно», – заявил Венгер.

Напомним, контракты Алексиса Санчеса и Месута Озила с «Арсеналом» истекают летом 2018 года.

Сообщалось, что в минувшее летнее трансферное окно Алексис Санчес был близок к переходу в «Манчестер Сити». Британские СМИ сообщают, что «горожане» намерены приобрести чилийца в зимнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN